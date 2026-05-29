Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Двоє мешканців Сумщини загинули унаслідок російських ударів

Ще троє людей постраждали. 

Наслідки російського обстрілу на Сумщині, ілюстративне фото
Фото: Поліція Сумщини

У Сумській області унаслідок російських ударів загинули двоє людей. Ще троє – постраждали. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров. 

У Великописарівській громаді внаслідок удару дрона по цивільному транспорту загинули 65-річний чоловік та 69-річна жінка.

У Хутір-Михайлівській – постраждали 67-річний чоловік та 65-річна жінка, а у  Глухівській – 52-річний мешканець. 

Загалом було майже 80 обстрілів по 37 населених пунктах у 18 громадах області.

Пошкодження:

  • Сумська громада – приватний житловий будинок, об’єкт інфраструктури, поштове відділення, автомобіль;
  • Шосткинська громада – об’єкти інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі споруди;
  • Миропільська громада – приватний житловий будинок;
  • Великописарівська громада – знищені житловий будинок, гараж, господарча споруда, трактор і автомобіль;
  • Лебединська громада – об’єкти інфраструктури;
  • Білопільська громада – приватний житловий будинок, автомобіль;
  • Березівська громада – житловий і нежитловий будинки, об’єкт інфраструктури;
  • Глухівська громада – приватний житловий будинок;
  • Хутір-Михайлівська громада – поштове відділення;
  • Середино-Будська та Шалигинська громади – зруйновані житлові будинки;
  • Попівська громада – нежитлове приміщення.

Евакуйовано 13 людей. Повітряна тривога тривала 21 годину 6 хвилин.

