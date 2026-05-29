​Двоє мешканців Сумщини загинули унаслідок російських ударів

Наслідки російського обстрілу на Сумщині, ілюстративне фото

У Сумській області унаслідок російських ударів загинули двоє людей. Ще троє – постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров.

У Великописарівській громаді внаслідок удару дрона по цивільному транспорту загинули 65-річний чоловік та 69-річна жінка.

У Хутір-Михайлівській – постраждали 67-річний чоловік та 65-річна жінка, а у Глухівській – 52-річний мешканець.

Загалом було майже 80 обстрілів по 37 населених пунктах у 18 громадах області.

Пошкодження:

Сумська громада – приватний житловий будинок, об’єкт інфраструктури, поштове відділення, автомобіль;

Шосткинська громада – об’єкти інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі споруди;

Миропільська громада – приватний житловий будинок;

Великописарівська громада – знищені житловий будинок, гараж, господарча споруда, трактор і автомобіль;

Лебединська громада – об’єкти інфраструктури;

Білопільська громада – приватний житловий будинок, автомобіль;

Березівська громада – житловий і нежитловий будинки, об’єкт інфраструктури;

Глухівська громада – приватний житловий будинок;

Хутір-Михайлівська громада – поштове відділення;

Середино-Будська та Шалигинська громади – зруйновані житлові будинки;

Попівська громада – нежитлове приміщення.

Евакуйовано 13 людей. Повітряна тривога тривала 21 годину 6 хвилин.