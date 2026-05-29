Росія вимагає виводу українських військ з Донецької області та встановлення там російського прапора, валюти й юрисдикції. Україна ці умови не прийме.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, позиції України на полі бою зараз як ніколи сильні, а партнери це визнають.

Реклама

“Україна втримала позиції та стабілізувала фронт. Наша армія найбільш боєздатна на континенті – і все це суттєво посилює наші позиції за столом переговорів. Сьогодні наші партнери теж визнають: Україна все-таки має карти, і це сильні карти”, – сказав він.

Водночас Сибіга зазначив, що Москва не демонструє готовності до діалогу.

“Наразі агресор не демонструє ознак готовності до дипломатії. Бачимо посилення терору та ультиматумів. Москва вимагає виводу українських військ з Донецької області та додатково наполягає, щоб там був російський прапор, валюта, юрисдикція. Це неприйнятно”, — заявив міністр.

Він підкреслив, що Київ не погодиться на жодні формули ціною суверенітету або територіальної цілісності.

“Наше бачення полягає в тому, що зупинка бойових дій на лінії зіткнення здатна відкрити шлях до ширших переговорів. Україна має дієві пропозиції. Ми вдячні Сполученим Штатам за їхню роль в спробах завершити війну”, – додав Сибіга.

За його дипломатичною оцінкою, мирні зусилля за лідерства США наразі перебувають на паузі — через неконструктивну позицію Москви прогресу немає. Втім, залученість Америки, за словами міністра, залишається критично важливою.