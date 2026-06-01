Експосол Польщі в Україні відмовився від ордену "За заслуги" через підрозділ "Героїв УПА"

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги», який він отримав від президента Володимира Зеленського у 2022 році.

Про це повідомляє RMF.

Таке рішення дипломата є відповіддю на нещодавнє найменування підрозділу Сил спеціальних операцій на "Героїв УПА". Це питання викликало широкі дискусії та критичні коментарі з боку польської влади.

Бартош Ціхоцький, який обіймав посаду посла Польщі в Україні з 2019 по 2023 рік, двічі був нагороджений українською владою. У червні 2022 року він отримав Орден «За заслуги» другого ступеня від президента Зеленського, а в грудні того ж року тодішній Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний нагородив його Хрестом Заслуги.

Як пише видання, Ціхоцький оголосив, що через рішення президента України, «які вшановують УПА», він повернув отриману нагороду . Він також наголосив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.

