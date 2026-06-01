Експосол Польщі в Україні відмовився від ордену "За заслуги" через підрозділ "Героїв УПА"

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги», який він отримав від президента Володимира Зеленського у 2022 році.
Про це повідомляє RMF.
Таке рішення дипломата є відповіддю на нещодавнє найменування підрозділу Сил спеціальних операцій на "Героїв УПА". Це питання викликало широкі дискусії та критичні коментарі з боку польської влади.
Бартош Ціхоцький, який обіймав посаду посла Польщі в Україні з 2019 по 2023 рік, двічі був нагороджений українською владою. У червні 2022 року він отримав Орден «За заслуги» другого ступеня від президента Зеленського, а в грудні того ж року тодішній Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний нагородив його Хрестом Заслуги.
Як пише видання, Ціхоцький оголосив, що через рішення президента України, «які вшановують УПА», він повернув отриману нагороду . Він також наголосив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.
Про що йде мова?
- Президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти одному з підрозділів Збройних сил України звання «Героїв УПА». Він пояснив, що метою цього рішення було відновлення історичних традицій національного війська та визнання зразкової поведінки солдатів у захисті незалежності країни.
- Президента Польщі обурило, що президент України присвоїв підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА». Навроцький запропонував позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі – Ордена Білого Орла.
- У відповідь на це речник МЗС України заявив, що зараз українські війська захищають не лише Україну, а й Європу, а військові ССО, ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу, не мали на меті образити польський народ.