Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський: Ми стараємось активізувати всі канали комунікації зі Сполученими Штатами Америки

Глава держави розраховує, що будуть візити та будуть перемовини на рівні команд.

Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

У вечірньому зверненні 30 травня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна старається активізувати всі канали комунікації зі Сполученими Штатами Америки. 

Сьогодні я провів нараду: Буданов, Умєров, Шмигаль. Ми стараємось активізувати всі канали комунікації зі Сполученими Штатами Америки. Ми розраховуємо, що будуть візити та будуть перемовини на рівні команд. Постійно ми спілкуємось про це. Треба продовжувати обміни. На початку травня саме за посередництва Америки ми домовлялись про формат «тисяча на тисячу». Треба все це реалізувати”, – сказав Зеленський. 

Він додав, що будуть нові перемовини і в Європі, і Україна зараз до них активно готується.

