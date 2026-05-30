У вечірньому зверненні 30 травня президент Володимир Зеленський закликав громадян бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

“Шановні українці, українки! Важливе цієї доби — бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеку”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що відсоток збиття «шахедів» нашими воїнами стабільно вище 90 — це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами працюємо, щоб були нові внески в програму PURL. За словами президента, Україна шукає інші способи отримувати ракети.