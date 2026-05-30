На Харківщині поліція оголосила підозру чотирьом чоловікам за напад на військових ТЦК

Група оповіщення постраждала у селищі Сахновщина.

У селищі Сахновщина Харківської області правоохоронці затримали та повідомили про підозру чотирьом жителям, які напали на військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомила поліція Харківщини.

Конфлікт стався 26 травня, коли група оповіщення районного ТЦК прибула до населеного пункту для виконання службових завдань.

Одразу після появи військових між ними та жителями виникла суперечка. Цивільні почали висловлювати погрози в бік представників ТЦК, які згодом переросли у бійку.

Під час нападу правопорушники застосували проти військовослужбовців сльозогінний газ і металеву зброю.

Слідство встановило, що один із нападників використовував металевий телескопічний кийок. Цим предметом він пошкодив службовий автомобіль військових та завдав їм ударів. Крім того, під час бійки фігуранти розпилили речовину сльозогінної та дратівливої дії. Потерпілих працівників ТЦК госпіталізували із травмами.

Співробітники поліції розшукали нападників, ідентифікували всіх учасників інциденту і затримали їх. Наразі чотирьом чоловікам оголосили про підозри за статтями про хуліганство та умисне заподіяння побоїв або легких/середніх тілесних ушкоджень службовій особі.

