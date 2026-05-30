Суспільство / Війна

DeepState: Сили оборони звільнили територію біля Новоселівки

Звільнена територія поблизу Новоселівки, а також зачищають від окупантів поблизу Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю.

Фото: Скріншот карти DeepState

На Олександрівському напрямку фронту ворог втратив щонайменше 46 кв км. Звільнено територію поблизу Новоселівки, поблизу ще шести населених пунктів йде зачистка.

Про це йдеться у повідомленні аналітичного проєкту DeepState.

«Підтверджуємо інформацію ГШ ЗСУ про успіхи Сил Оборони України на Олександрівському відтинку», – розповіли там. 

Сили Оборони України звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю.

  • Армія РФ намагається накопичувати живу силу в руїнах забудови та укриттях на Олександрівському напрямку. Оператори БпЛА 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу методично виявляють та знищують ворожих "туристів" ще на підходах до переднього краю.
  • Олександрівський напрямок важливий для Росії для повної окупації Донецької області. Ворог раніше намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, щоб сприяти захопленню Гуляйполя.
  • Станом на 23 лютого Десантно-штурмові війська і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами на Олександрівському напрямку. 
