DeepState: Сили оборони звільнили територію біля Новоселівки

На Олександрівському напрямку фронту ворог втратив щонайменше 46 кв км. Звільнено територію поблизу Новоселівки, поблизу ще шести населених пунктів йде зачистка.

Про це йдеться у повідомленні аналітичного проєкту DeepState.

«Підтверджуємо інформацію ГШ ЗСУ про успіхи Сил Оборони України на Олександрівському відтинку», – розповіли там.

Сили Оборони України звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю.