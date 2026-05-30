Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський розповів про "далекобійні санкції" у російському Армавірі

Удар відбувся за 500 км від державного кордону України.

Зеленський розповів про "далекобійні санкції" у російському Армавірі
Місце удару у російському Армавірі
Фото: Володимир Зеленський

Українські бійці поцілили у нафтобазу "Армавір", що знаходиться у Краснодарському краї в Росії.

Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський. 

«Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край», – розповів глава держави.

Він подякував воїнам СБУ за цей результат.

«Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій – у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій – юридичні та цілком практичні далекобійні – працюють на наближення миру», – зазначив Зеленський.

  • У ніч на 30 травня 2026 року ударні безпілотники атакували об’єкти нафтопаливної інфраструктури в Ростовській області та Краснодарському краї РФ. Внаслідок ударів на об’єктах виникли пожежі.
  • Російська влада повідомила зокрема і про про атаку на Армавір. За даними місцевої адміністрації, безпілотники уразили територію ТОВ "Южная нефтяная компания", де виникла масштабна пожежа.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies