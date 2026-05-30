Зеленський розповів про "далекобійні санкції" у російському Армавірі

Українські бійці поцілили у нафтобазу "Армавір", що знаходиться у Краснодарському краї в Росії.
Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський.
«Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край», – розповів глава держави.
Він подякував воїнам СБУ за цей результат.
«Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій – у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій – юридичні та цілком практичні далекобійні – працюють на наближення миру», – зазначив Зеленський.
- У ніч на 30 травня 2026 року ударні безпілотники атакували об’єкти нафтопаливної інфраструктури в Ростовській області та Краснодарському краї РФ. Внаслідок ударів на об’єктах виникли пожежі.
- Російська влада повідомила зокрема і про про атаку на Армавір. За даними місцевої адміністрації, безпілотники уразили територію ТОВ "Южная нефтяная компания", де виникла масштабна пожежа.