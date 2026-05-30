Головне за ніч та ранок суботи, 30 травня: удари по вокзалу в Шостці, понад 290 боєзіткнень, пожежі у Армавірі та Таганрозі

Нічна повітряна атака , 291 бойове зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

Уночі 30 травня російські війська спрямували кілька десятків дронів-камікадзе по залізничній інфраструктурі Шостки на Сумщині. Унаслідок атаки знищено будівлю вокзалу в Шостці та пошкоджено інфраструктуру залізничної станції.

Жертв серед працівників і пасажирів немає: під час атаки люди перебували в укриттях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 291 боєзіткнення.

Найважчими залишаються Покровський (49 штурмових дій агресора) і Гуляйпільський (40 атак) напрямки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, 3 артилерійські системи, пункт управління БпЛА противника та інші об'єкти.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1430 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 362 500 солдатів на війні в Україні.

Птахи 1 ОЦ СБС знищили ОТРК "Іскандер" та 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, РФ вночі 30 травня, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Літаки Ту-142 – дальні протичовнові літаки на базі стратегічного бомбардувальника.

ОТРК "Іскандер" – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет "земля-земля", впольований на пусковій позиції на болотах в околицях Таганрога, Ростовської області.

Упродовж вечора 29 травня росіяни атакували дронами Полтавщину. Було зафіксовано падіння уламків та влучання ворожих БпЛА на кількох локаціях Полтавського району.

Унаслідок атаки дві людини поранені, пошкоджено приватні будинки, будівлю амбулаторії, господарчі будівлі, авто та лінії електропередач. Пожежі, які зайнялись через атаку, вже погасили.

Російські війська атакували також об'єкти критичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини.

"У ніч на 30 травня (з 18:00 29 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл.- рф, шістьма крилатими ракетами Х-101 із Вологодської обл., а також 290 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф,, Чауда – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10. Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація уточнюється.

У ніч на 30 травня 2026 року ударні безпілотники атакували об’єкти нафтопаливної інфраструктури в Ростовській області та Краснодарському краї РФ. Внаслідок ударів на об’єктах виникли пожежі.

За інформацією губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, у Таганрозі безпілотники завдали удару по території морського порту. Внаслідок атаки загорілися танкер і резервуар із пальним. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля та інфраструктура причалу.

Російська влада повідомила про атаку на Армавір у Краснодарському краї. За даними місцевої адміністрації, безпілотники уразили територію ТОВ "Южная нефтяная компания", де виникла масштабна пожежа.

У міноборони РФ повідомили, що упродовж ночі сили ППО РФ нібито збили майже 50 безпілотників над територією Ростовської області.

