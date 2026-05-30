Суспільство / Війна

Унаслідок повторного удару по Запоріжжі загинула людина, двоє поранених (доповнено)

Пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків.

наслідки атаки РФ по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Росіяни уранці 30 травня завдали кілька ударів по місту Запоріжжя. Унаслідок першого удару загинула людина, двоє – поранені. Унаслідок повторного удару росіяни поранили двох та убили одну людину.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, одна поранена – ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об'єктів промислової інфраструктури, виникла пожежа. Смертельно поранено одного чоловіка. Ще один отримав травми", – ідеться у повідомленні.

Також допомога лікарів знадобилася ще одній постраждалій внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. До медиків звернулася 14-річна дівчина. Наразі вона на обстеженні. 

Таким чином унаслідок повторної атаки росіяни поранили двох та убили одну людину.

Доповнення. У Мінгромад пізніше розповіли, що сьогодні на Запоріжжі БПЛА уразив тепловоз. Загинув машиніст. Також під час повторної атаки було також пошкоджено електровоз.

Також пошкоджені дев'ять багатоквартирних будинків, один – отримав значні руйнування.

Фахівці районної адміністрації ще обстежують прилегли території, а комунальники вже приступили до ліквідації наслідків атаки. Пошкоджені вікна та балкони закривають листами ОSB. 

На місці також працюють екстрені служби та представники благодійних організацій. 

