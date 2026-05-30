​ЦПД: Росія залучає школярів до керування бойовими дронами

На останньому дзвонику в Мурманську учнів навчали керувати безпілотниками.

окупант у школі
Фото: EPA/UPG

Російська влада продовжує масштабну і системну мілітаризацію дітей і молоді, готуючи підлітків до майбутньої участі у бойових діях проти України. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, у Мурманську під час святкування останнього дзвоника за підтримки місцевої адміністрації на святі розгорнули стенд підсанкційного російського центру «Воїн», який під виглядом так званого «патріотичного виховання» займається військовим вишколом неповнолітніх.

Випускників у святкових стрічках прямо під час урочистостей активно агітували вступати до лав «безпілотних військ». Школярам також влаштували практичні заняття і безпосередньо на місці навчали керувати бойовими безпілотниками.

У ЦПД наголошують, що це не випадкова акція, а частина державної політики Кремля. Зокрема, у РФ уже офіційно планують нараховувати абітурієнтам додаткові бали при вступі до вищих навчальних закладів, якщо вони володіють навичками керування БпЛА.

Через подібні заходи російський режим намагається зробити залучення підлітків до військових структур буденною нормою.

