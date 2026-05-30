Сьогодні на фронті вже відбулося 58 боїв, з них близько третини – на Покровському напрямку

Росіяни обстрілюють прикордоння із артилерії.

Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 30 травня на фронті відбулося 58 боїв. Найбільше зіткнень пройшло на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Бачівськ, Сопич, Рогізне, Бунячине, Яструбщина, Безсалівка, Атинське, Вільна Слобода; на Чернігівщині – Грем’яч.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень, противник здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Тернової. 

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман та Озерне. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у бік населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили чотири атаки поблизу населеного пункту Плещіївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог два рази намагався просунутися у бік Калинівського. Одне боєзіткнення наразі триває. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 18 ворожих атак у районі Злагоди, Оленокостянтинівки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського. П’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

