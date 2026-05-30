Станом на 16:00 30 травня на фронті відбулося 58 боїв. Найбільше зіткнень пройшло на Покровському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Бачівськ, Сопич, Рогізне, Бунячине, Яструбщина, Безсалівка, Атинське, Вільна Слобода; на Чернігівщині – Грем’яч.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень, противник здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Тернової.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман та Озерне. Два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у бік населеного пункту Крива Лука.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили чотири атаки поблизу населеного пункту Плещіївка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє. Два боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку ворог два рази намагався просунутися у бік Калинівського. Одне боєзіткнення наразі триває.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 18 ворожих атак у районі Злагоди, Оленокостянтинівки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського. П’ять боєзіткнень тривають.
На Оріхівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.