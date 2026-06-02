Торговельний комітет ЄС підтримав торгівельну угоду із Штатами

Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі значною більшістю голосів схвалив компроміс, досягнутий між урядами країн ЄС та Європейською комісією щодо законодавства, необхідного для реалізації торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Як пише Politico, депутати підтримали зміни до законодавства 31 голосом «за», 6 — «проти», а троє утрималися.

Відповідно до цих змін, ЄС погодився скасувати мита на американські промислові товари та деякі сільськогосподарські продукти. Це - один із ключових елементів угоди, укладеної минулого літа на гольф-курорті Дональда Трампа в Тернберрі (Шотландія).

Європейські інституції зараз поспішають завершити законодавчий процес до 4 липня, коли Трамп пригрозив запровадити вищі мита.

Голосування у вівторок відбулося після кількох місяців внутрішніх суперечок у ЄС. Законодавці сповільнили розгляд документа після того, як у січні Трамп пригрозив захопити Гренландію, а у лютому Верховний суд США скасував значну частину його тарифної політики.

Загалом Європейський парламент домігся включення додаткових запобіжників на випадок нових торговельних погроз з боку Трампа. Зокрема, передбачено можливість для Європейської комісії призупинити тарифні поступки США, якщо Вашингтон до кінця 2026 року не знизить мита на європейську сталь та алюміній.

Відповідно до Тернберрійської угоди та подальшої спільної заяви, Вашингтон зобов’язався обмежити мита на більшість товарів з ЄС на рівні 15%. Однак адміністрація Трампа згодом розширила перелік товарів, що містять сталь, алюміній та мідь і підлягають підвищеним митам.

Інституції ЄС також додали так зване «положення про завершення дії» (sunset clause), згідно з яким угода автоматично втратить чинність у грудні 2029 року, це буде майже через рік після того, як Трамп має залишити Білий дім.

Оновлений текст також містить запобіжні механізми, які зобов’язуватимуть Європейську комісію перевіряти, чи становить американський імпорт серйозну загрозу для європейських галузей промисловості. У разі виявлення такої загрози це може призвести до часткового або повного призупинення тарифних поступок з боку ЄС.

Тепер законопроєкт має бути винесений на голосування повного складу Європейського парламенту 16 червня. Очікується, що результат буде менш однозначним, оскільки трансатлантична торговельна угода залишається непопулярною серед частини ліберальних та лівих депутатів.