Технологічний сектор США оголосив про найбільше скорочення робочих місць майже за два роки

Хоча технологічні компанії оголосили про найбільшу кількість скорочень, вони також мають наймасштабніші плани щодо найму нових працівників серед усіх секторів економіки.

Американські технологічні компанії у травні оголосили про найбільшу кількість скорочень персоналу майже за два роки, одночасно нарощуючи витрати на розвиток штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Технологічний сектор минулого місяця повідомив про плани скоротити 38 242 робочі місця. Це є найвищим показником із серпня 2024 року.

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З початку 2026 року галузь уже оголосила про 123 653 скорочення, що більш ніж на 65% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас загальна кількість оголошень про скорочення в приватному секторі за останні п’ять місяців знизилася на 7% порівняно з тим самим періодом минулого року. Це підтверджує тенденцію до так званого середовища «низького найму та низьких звільнень» у більшості галузей економіки.

Штучний інтелект є головною причиною, яку компанії називають для скорочення робочих місць.

Ці дані узгоджуються з нещодавніми гучними планами скорочення персоналу, пов’язаними з впровадженням ШІ, про які оголосили такі компанії, як Meta Platforms, Intuit та Cisco Systems.

Попри хвилю оголошень про звільнення, кількість заявок на отримання допомоги з безробіття суттєво не зросла. Більшість скорочень стосувалася працівників офісних професій.

Хоча технологічні компанії оголосили про найбільшу кількість скорочень, вони також мають наймасштабніші плани щодо найму нових працівників серед усіх секторів економіки.

Загалом роботодавці США у всіх галузях повідомили про намір найняти 80 472 працівників від початку року. Це краще, ніж у 2024 та 2025 роках, але все ще значно нижче показників за аналогічні періоди кожного року з 2019 по 2023.

Щомісячний звіт уряду США щодо ринку праці, який має бути опублікований у п’ятницю, як очікується, покаже, що американські роботодавці створили 85 000 нових робочих місць у травні. Якщо прогноз справдиться, це стане найсильнішою тримісячною серією приросту зайнятості більш ніж за рік.