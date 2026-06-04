Рубіо: Україна має успіхи на полі бою і в діпстрайках, Росія не може досягнути цілей

Сенатор-демократ Дік Дурбін запитав в державного секретаря, де обіцяні українцям гроші та якою є політика Вашингтона стосовно антиросійських санкцій.

$400 млн, які Пентагон розблокував для передачі Україні, зараз проходять міжвідомчі процедури. Скоро стосовно них будуть новини, сказав держсекретар США Марко Рубіо під час слухань в Сенаті на тему бюджету.

Сенатор Річард Дурбін (демократ, співзасновник Групи підтримки України в Сенаті) зазначив, що те саме міністр війни Піт Геґсет казав ще кілька тижнів тому. Українці в цей час борються за життя, перебувають під балістичними ракетами і не мають необхідних засобів оборони.

Він запитав, чи зможуть Штати швидко відправити допомогу Україні. Рубіо відповів, що їх завжди хвилювало проходження зими.

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"Зима прийде знову, і в них була достатньо жорстка зима минулого року і є ознаки, що цього року буде така сама. Особливо у їхній можливості генерувати енергію. Тож є терміновість у намаганні вирішити це й реалізувати", – сказав державний секретар США.

Говорячи про послаблення санкцій проти російської нафти Рубіо сказав, що це не є постійною зміною політики США. Він додав, що Штати намагаються бути посередниками для закінчення війни, оскільки військове рішення навряд можливе.

"Вторгнення в Україну стало стратегічною катастрофою для них. Вони можуть не досягнути цілей, встановлених у перший день, абсолютно точно. І вони можуть навіть не бути здатними досягнути військових цілей, яких вони вимагають зараз на переговорах (ймовірно, йдеться про повне захоплення Донбасу. – Ред.). Я також скажу, як ми бачимо це: ця війна не має військового рішення. Вона повинна мати переговорний висновок. І це роль, яку ми намагається грати – важку роль, бо, щиро кажучи, ми не є безстороннім медіатором. Ми вжили санкцій проти Росії і ми постачаємо і продаємо зброю за програмою PURL", – сказав держсекретар.

Рубіо відзначив успіхи українців на полі бою протягом місяця і втрати Росії 5000 військових убитими. А протягом п'яти місяців Україна наростила ефективність далекобійних ударів по Росії.

"Українці сміливо і ефективно борються", – сказав він, додавши, що зараз ризик ескалації вищий, ніж два роки тому, тож потрібно намагатися завершити війну.

Контекст

Наприкінці квітня міністр війни Піт Геґсет повідомив, що 400 млн доларів для України розблоковані Пентагоном. Розблокування послідувало за гнівною колонкою сенатора-республіканця Мітча МакКоннела, який критикував затримку в фінансуванні.