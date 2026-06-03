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Рубіо заявив про бажання США скасувати винятки для російської нафти

Але рішення буде ухвалювати мінфін на основі ситуації в енергетиці.

Рубіо заявив про бажання США скасувати винятки для російської нафти
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вперше визнав, що у Вашингтоні хотіли б відмовитися від послаблення санкцій проти російської нафти.

Як пише "Укрінформ", очільник американської дипломатії назвав виняток для російського палива тимчасовим заходом, спрямованим на те, щоб розширити глобальні нафтові поставки. Водночас сам Рубіо вважає санкції проти чорного золота з країни-агресора "основною політикою Америки".

За словами урядовця, рішення щодо продовження санкційних послаблень ухвалює не він, а міністерство фінансів. Там керуватимуться поточною ситуацією у світі щодо енергетичної кризи, яку спричинило перекриття Іраном Ормузької протоки внаслідок військової операції США.

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