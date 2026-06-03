США запровадили нові санкції проти Ірану

Вони спрямовані проти криптовалютних бірж.

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану. Обмеження спрямовані проти окремих осіб та криптовалютних бірж.

Про це пише Reuters, з посиланням на Міністерстві фінансів США.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох громадян Ірану та чотирьох іранських бірж цифрових активів Nobitex, Bitpin, Ramzinex та Wallex.

Іноземні фінансові установи та фізичні особи також можуть бути санкціоновані, якщо вони здійснюють певні операції з підсанкційними фірмами.