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США запровадили нові санкції проти Ірану

Вони спрямовані проти криптовалютних бірж.

США запровадили нові санкції проти Ірану

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану. Обмеження спрямовані проти окремих осіб та криптовалютних бірж.

Про це пише Reuters, з посиланням на Міністерстві фінансів США.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох громадян Ірану та чотирьох іранських бірж цифрових активів Nobitex, Bitpin, Ramzinex та Wallex.

Іноземні фінансові установи та фізичні особи також можуть бути санкціоновані, якщо вони здійснюють певні операції з підсанкційними фірмами.

  • Раніше, США запровадили нові санкції проти Ірану, що стосуються торгівлі нафтою. Обмеження наклали на вісім суден, що транспортували іранську нафту на світові ринки.
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