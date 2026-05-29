США запровадили нові санкції проти Ірану, що стосуються торгівлі нафтою

Обмеження наклали на вісім суден, що транспортували іранську нафту на світові ринки.

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти військової торгівлі нафтою з Іраном. Обмеження наклали на вісім суден, причетних до транспортування іранської сирої нафти та нафтопродуктів на світові ринки.

Про це пише Reuters.

Під санкції потрапив нафтовий танкер Flora під прапором Маршаллових островів, танкер Hauncayo під прапором Коморських островів та танкер Ill Gap під прапором Панами.

«Ми не дозволимо іранському уряду збільшити свої доходи від нафти з метою відновлення своїх збройних сил та військового потенціалу», – заявив у прес-релізі міністр фінансів Скотт Бессент.

США також запровадили санкції проти понад 15 організацій, зокрема у Гонконзі та Дубаї.