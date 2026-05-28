ГоловнаСвіт

Сейм Латвії затвердив новий уряд

Новостворений кабмін працюватиме обмежений термін, бо у жовтні в країні пройдуть парламентські вибори.

Андріс Кулбергс
Фото: facebook.com/andris.kulbergs

Сейм Латвії проголосував за затвердження нового Кабінету міністрів, який очолив Андріс Кулбергс, представник політичного об'єднання «Об'єднаний список». 

Нову урядову коаліцію сформували чотири сили: «Об'єднаний список», «Нова єдність», Союз «зелених» і селян, а також «Національне об'єднання». В опозиції будуть «Прогресивні» й «Латвія на першому місці», пише Delfi.

Новостворений кабмін працюватиме обмежений термін, оскільки на 3 жовтня в Латвії заплановані парламентські вибори. Тоді новий Сейм формуватиме наступну коаліцію.

Зміна влади відбулася після того, як попередня прем'єр-міністерка Евіка Сіліня («Нова Єдність») оголосила про свою відставку та розпуск уряду, до якого входили «Нова Єдність», Союз «зелених» і селян та «Прогресивні». З огляду на оновлений партійний склад, нинішній уряд аналітики описують як більш націонал-консервативний та орієнтований на традиційні цінності.

