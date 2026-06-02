Президент США Дональд Трамп оголосив, що директор Федерального агентства житлового фінансування США (FHFA) Білл Пулте виконуватиме обовʼязки голови Національної розвідки країни.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Пулте також збереже посаду керівника FHFA і керівника Федеральної національної іпотечної асоціації (Fannie Mae) та Федеральної корпорації з іпотечного кредитування (Freddie Mac). До призначення в уряд він працював у PulteGroup, третій за величиною будівельній компанії США, яку заснував його дід. Він також був великим спонсором виборчої кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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На посаді директора Федерального агентства житлового фінансування він атакував опонентів Трампа, зокрема, звинуватив сенатора Адама Шиффа, генеральну прокурорку Нью-Йорка Летицію Джеймс та члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук у іпотечному шахрайстві.

Новий в.о. голови Національної розвідки не має видимого досвіду в галузі національної безпеки, він координуватиме діяльність 18 відомств, що входять до складу розвідувального співтовариства США, сукупний бюджет яких на 2026 фінансовий рік становить понад $115 мільярдів.

Як виконувач обов'язків директора національної розвідки, Пулте зможе обіймати посаду лише 210 днів, якщо Трамп офіційно не висуне його на цю посаду, і його кандидатуру не затвердить Сенат.

Однак ряд впливових республіканців уже вислови сумніви щодо доцільності його призначення.

“Я не бачу жодних доказів будь-якої кваліфікації для цієї роботи”, – заявив сенатор-республіканець Джон Корнін.

Сенатор Марк Ворнер, головний демократ у комітеті Сенату з питань розвідки, також заявив, що Пулте не повинен очолювати Національну розвідку США. “Замість того, щоб обрати шанованого фахівця з національної безпеки, здатного виносити незалежні рішення, президент обрав посадовця, який продемонстрував не лише готовність, а й прагнення використовувати повноваження уряду для здійснення політичної помсти”, – заявив він.

З часу повернення Дональда Трампа у Білий дім Національну розвідку США очолювала колишня когресменка Тулсі Габбард. У травні 2026 року вона подала у відставку на тлі публічних розбіжностей з Дональдом Трампом у питанні війни з Іраном. Габбард є відомим ізоляціоністом і виступала проти військових операцій США за кордоном. Вона також стверджувала, що Іран не становить загрози для національної безпеки США. До призначення керівником Національної розвідки вона неодноразово повторювала тези російської пропаганди, зокрема про “біолабораторії” в Україні та розширення НАТО як причину російської агресії.