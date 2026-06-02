В ЄС затвердили нові правила депортації мігрантів

Нове законодавство надасть урядам більше інструментів для депортації.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Європейському Союзі домовилися про нові правила, які дозволяють відправляти мігрантів, яким наказано залишити блок, до центрів у третіх країнах.

Про це пише Reuters.

Угода є частиною посилення міграційної політики ЄС, попри те, що кількість нелегальних прибуттів минулого року скоротилася на 26% до найнижчого рівня з 2021 року.

Країни ЄС кажуть, що їм важко забезпечити, щоб особи, яким було відмовлено у видачі притулку, та особи, які перевищили термін перебування за візою, залишали їхню територію. Єврокомісія стверджує, що наразі лише близько 20% людей, яким наказано залишити країну, залишають її.

Згідно з новими правилами, держави ЄС зможуть створювати так звані «центри повернення» за межами блоку для людей, чиї заяви про надання притулку були відхилені або яким було наказано покинути ЄС. Депортованих можна буде направляти до центрів у країнах, з якими вони не мають зв’язків.

Проект закону подовжує терміни утримання під вартою та запроваджує заборону на в'їзд, штрафи та можливі кримінальні санкції за відмову від співпраці.

Органам влади буде дозволено вилучати майно, збирати біометричні дані та обшукувати будинки. Примус дозволено використовувати як крайній захід для отримання відбитків пальців.

Угода також дозволяє владі обшукувати мігрантів та «відповідні приміщення».

  • У 2025 році з країн Європейського Союзу вислали близько 135 тисяч мігрантів, які підлягали депортації. 
