Трамп заявив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Ліваном

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social.

«У мене була дуже продуктивна розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і війська до Бейруту не будуть введені... У мене була дуже хороша розмова з «Хезболлою», і вони погодилися, що всі обстріли припиняться». – заявив Трамп.

За його словами, будь-які війська, які прямують до Лівану, вже повернуті назад.