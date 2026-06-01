Світ

Трамп заявив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Ліваном

За його словами, ізраїльські війська, які вирушили до Лівану, повертаються назад.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social.

«У мене була дуже продуктивна розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і війська до Бейруту не будуть введені... У мене була дуже хороша розмова з «Хезболлою», і вони погодилися, що всі обстріли припиняться». – заявив Трамп.

За його словами, будь-які війська, які прямують до Лівану, вже повернуті назад.

  • Напередодні, Ізраїль розширив наземний наступ у Лівані, здійснивши найглибше вторгнення в країну за чверть століття. Водночас ісламістське угруповання “Хезболла” – найпотужніший регіональний союзник Ірану – посилило свої атаки на північ Ізраїлю.
  • Нетаньягу наказав військовим атакувати цілі в південних передмістях Бейрута. Вважається, що там – оплот Хезболли. 
