Трамп заявив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Ліваном

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном.
Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social.
«У мене була дуже продуктивна розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і війська до Бейруту не будуть введені... У мене була дуже хороша розмова з «Хезболлою», і вони погодилися, що всі обстріли припиняться». – заявив Трамп.
За його словами, будь-які війська, які прямують до Лівану, вже повернуті назад.
- Напередодні, Ізраїль розширив наземний наступ у Лівані, здійснивши найглибше вторгнення в країну за чверть століття. Водночас ісламістське угруповання “Хезболла” – найпотужніший регіональний союзник Ірану – посилило свої атаки на північ Ізраїлю.
- Нетаньягу наказав військовим атакувати цілі в південних передмістях Бейрута. Вважається, що там – оплот Хезболли.