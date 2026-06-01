NYT: Кремль "втомився" від візитів Віткоффа і Кушнера

Кремль висловлює невдоволення нинішнім форматом діалогу зі Сполученими Штатами щодо припинення війни проти України та вимагає перевести переговорний процес у системний формат.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на співрозмовників.
За даними видання, у Москві втомилися від періодичних візитів спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Російська сторона наполягає на створенні постійного дипломатичного механізму з робочими групами та регулярними зустрічами.
Співрозмовники NYT зазначають, що Кремль також зацікавлений у призначенні нового посла США в Росії. Посада залишається вакантною вже майже рік.
У Кремль заявили, що епізодичні контакти не здатні забезпечити просування переговорного процесу.
- Президент Зеленський заявив, що Україна має вікно для переговорів із Росією про завершення війни, яке "буде відкритим до наступної зими".
- У МЗС раніше підтвердили, що переговорний процес щодо завершення війни за лідерства США наразі перебуває на паузі. Через це Україна виступає за новий формат переговорів.
- Видання Financial Times також писало, що Путін і Зеленський "охололи" до перемовин за посередництва США. Водночас, Путін відхилив пропозиції європейського посередництва, а також - прохання України про проведення перемовин на нейтральній території.