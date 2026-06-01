NYT: Кремль "втомився" від візитів Віткоффа і Кушнера

Кремль висловлює невдоволення нинішнім форматом діалогу зі Сполученими Штатами щодо припинення війни проти України та вимагає перевести переговорний процес у системний формат.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на співрозмовників.

За даними видання, у Москві втомилися від періодичних візитів спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Російська сторона наполягає на створенні постійного дипломатичного механізму з робочими групами та регулярними зустрічами.

Співрозмовники NYT зазначають, що Кремль також зацікавлений у призначенні нового посла США в Росії. Посада залишається вакантною вже майже рік.

У Кремль заявили, що епізодичні контакти не здатні забезпечити просування переговорного процесу.

Президент Зеленський заявив, що Україна має вікно для переговорів із Росією про завершення війни, яке "буде відкритим до наступної зими".

У МЗС раніше підтвердили, що переговорний процес щодо завершення війни за лідерства США наразі перебуває на паузі. Через це Україна виступає за новий формат переговорів.