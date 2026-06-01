Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
NYT: Кремль "втомився" від візитів Віткоффа і Кушнера

Росія хоче замінити візити спецпосланців США постійним дипломатичним діалогом.

Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Кремль висловлює невдоволення нинішнім форматом діалогу зі Сполученими Штатами щодо припинення війни проти України та вимагає перевести переговорний процес у системний формат.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на співрозмовників.

За даними видання, у Москві втомилися від періодичних візитів спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Російська сторона наполягає на створенні постійного дипломатичного механізму з робочими групами та регулярними зустрічами.

Співрозмовники NYT зазначають, що Кремль також зацікавлений у призначенні нового посла США в Росії. Посада залишається вакантною вже майже рік.

У Кремль заявили, що епізодичні контакти не здатні забезпечити просування переговорного процесу. 

  • У МЗС раніше підтвердили, що переговорний процес щодо завершення війни за лідерства США наразі перебуває на паузі. Через це Україна виступає за новий формат переговорів.
