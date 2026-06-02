Україна і Молдова можуть розпочати офіційні переговори про вступ до ЄС уже в червні

Якщо Угорщина зніме своє вето на заявку України на членство в ЄС, то це дозволить нашій державі та Молдові розпочати офіційні переговори про вступ уже найближчими днями, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Відкриття першого переговорного «кластера» запланували на 15 червня під час міжурядової конференції в Люксембурзі. Оскільки обидві держави подали заявки одночасно, рух Молдови вперед можливий лише разом із прогресом України.

Раніше Угорщина під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана категорично виступала проти інтеграції України. Проте нове керівництво Угорщини у приватних розмовах висловило готовність зняти вето. Це сталося після зустрічі українських та угорських експертів щодо прав угорської меншини в Україні. Угорський посадовець на умовах анонімності зазначив, що остаточного рішення ще немає і переговори тривають.

Під час зустрічі українська сторона запевнила, що готова вирішити більшість зауважень із плану з 11 пунктів, який раніше підготував уряд Орбана. Один із дипломатів додав, що згода Будапешта не вимагає від України негайного ухвалення нового законодавства.

Переговори щодо членства прискорилися після візиту нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра до Брюсселя. Там він обговорював із керівництвом ЄС розморожування 16,4 млрд євро для своєї країни.

Посли ЄС мають узгодити остаточну позицію щодо відкриття першого кластера до кінця цього тижня, після того як Україна представить плани внутрішніх реформ та вирішення питання меншин.

Офіційне схвалення очікується 15 червня. Для відкриття кластера потрібна одностайна згода всіх 27 країн ЄС.