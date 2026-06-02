Reuters: Між спецслужбами США спалахнула ворожнеча через сфери впливу

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) припинило участь у підготовці низки аналітичних оцінок, зокрема, пов'язаних із війною в Ірані, які створює Офіс Директора національної розвідки (ODNI).

Такий розкол підриває співпрацю спецслужб у критичний для адміністрації Дональда Трампа час, повідомляє Reuters із посиланням на джерела

Конфлікт між відомствами триває вже понад рік. Головною причиною розбіжностей стало створення у квітні 2025 року спеціальної робочої групи, яку заснувала ексглава нацрозвідки Тулсі Габбард.

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У ЦРУ переконані, що ця група діяла нерозсудливо, обходячи традиційні протоколи обміну розвідданими та розсекречення. В ODNI звинувачували розвідку в постійному блокуванні доступу до інформації. Наразі обидва відомства фактично функціонують як дві окремі аналітичні структури.

До речі, критики вважали групу інструментом політичної помсти. Торік у травні Габбард звільнила двох високопосадовців ЦРУ, які очолювали Національну розвідувальну раду (NIC), звинувативши їх у створенні «токсичної атмосфери». У серпні експосадовиця позбавила доступу до секретної інформації 37 чинних і колишніх посадовців. При цьому було випадково розкрито особу таємного офіцера ЦРУ, який працював за кордоном.

Цього річ у лютому під тиском Конгресу Габбард таки згорнула діяльність «Ініціативної групи директора» та перерозподілила її персонал. У травні співробітник ЦРУ під час слухань у Сенаті заявив, що управління навмисно блокувало доступ до даних про COVID-19.

Офіційна представниця ODNI заявила, що відомства продовжують щоденну співпрацю, а згадана робоча група діяла лише в межах своїх повноважень. У Білому домі запевнили, що Дональд Трамп повністю довіряє своїй команді з національної безпеки.