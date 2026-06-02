Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаСвіт

У Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Наразі "обмежувальний" вік станеовит 13 років.

У Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років
соцмережі
Фото: EPA/UPG

Урядова комісія Швеції рекомендувала запровадити в країні мінімальний вік - 15 років - для користування соціальними мережами. 

Про це на пресконференції заявила шведська дослідниця Ліза Енглунд Краффт разом із міністром соціальних справ та охорони здоров'я Якобом Форссмедом, передає Reuters.

Наразі у Швеції діє обмеження у 13 років, до досягнення якого дітям потрібна згода батьків для створення акаунтів. Проте урядовці переконані, що нові жорсткі ліміти необхідні через загрози для молоді. За словами дослідниці, причини для запровадження вікового цензу переважують переваги від подальшого вільного доступу до таких платформ. Вона додала, що заборону можна сформулювати так, щоб відповідальність за верифікацію віку користувачів лежала безпосередньо на компаніях-власниках соцмереж.

«Ми втрачаємо ціле покоління через нескінченний скролінг. Екрани, соціальні мережі та їхній вплив на здоров'я дітей і молоді — це один із найбільших викликів нашого часу», — наголосив шведський міністр.

  • Швеція стала ще однією європейською країною, яка намагається обмежити використання соцмереж дітьми. Цей тренд активізувався після того, як Австралія першою у світі ввела повну заборону на соцмережі для підлітків до 16 років. 
  • Сусідня Норвегія також оголосила про плани подати до парламенту аналогічний законопроєкт щодо обмеження для осіб до 16 років до кінця цього року. Також це рішення готує низка інших європейських країн.
  • Тим часом компанія Meta розширює налаштування контенту для підліткових акаунтів в Instagram, Facebook та Messenger по всьому світу. Про це розробники повідомили на тлі посилення уваги до питань здоров'я та безпеки дітей у соцмережах.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies