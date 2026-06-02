У Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Урядова комісія Швеції рекомендувала запровадити в країні мінімальний вік - 15 років - для користування соціальними мережами.

Про це на пресконференції заявила шведська дослідниця Ліза Енглунд Краффт разом із міністром соціальних справ та охорони здоров'я Якобом Форссмедом, передає Reuters.

Наразі у Швеції діє обмеження у 13 років, до досягнення якого дітям потрібна згода батьків для створення акаунтів. Проте урядовці переконані, що нові жорсткі ліміти необхідні через загрози для молоді. За словами дослідниці, причини для запровадження вікового цензу переважують переваги від подальшого вільного доступу до таких платформ. Вона додала, що заборону можна сформулювати так, щоб відповідальність за верифікацію віку користувачів лежала безпосередньо на компаніях-власниках соцмереж.

«Ми втрачаємо ціле покоління через нескінченний скролінг. Екрани, соціальні мережі та їхній вплив на здоров'я дітей і молоді — це один із найбільших викликів нашого часу», — наголосив шведський міністр.