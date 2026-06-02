Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Павутиння, солов'ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
У країнах ЄС підтримують обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку

Наразі країни обговорюють конкретні критерії і способи реалізації обмежень.

Українські біженці в аеропорту Фігу Мадуро в Лісабоні, Португалія, 22 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Серед держав-членів ЄС формується більшість, яка підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. 

Про це повідомив дипломат ЄС у коментарі «Суспільному».

Наразі європейські країни обговорюють конкретні критерії і способи реалізації обмежень. Однією з головних ідей є прив’язка правил ЄС до норм українського законодавства щодо виїзду чоловіків за кордон. Тобто Рада ЄС може враховувати ті самі виключення, які дозволила Україна.

Водночас дипломат звернув увагу на складність перевірки кожного індивідуального випадку, зокрема, щодо наявності у чоловіка законних підстав для виїзду чи обмежень на нього. Найбільш дискусійним питанням може стати статус українців, які виїхали до ЄС законно, але згодом не повернулися в Україну.

Рішення про продовження механізму тимчасового захисту у ЄС ухвалюють кваліфікованою більшістю — для цього потрібні голоси щонайменше 15 держав, які представляють 65% населення ЄС. За даними журналістів, ідею обмежень підтримують Польща, Чехія та Нідерланди. Натомість Німеччина ще обговорює деталі, а Словаччина виступає за продовження чинного механізму без жодних змін.

  • На сьогодні тимчасовий захист у Євросоюзі мають близько 4,33 млн громадян України. Найбільша кількість українців перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.
