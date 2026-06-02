У країнах ЄС підтримують обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку

Українські біженці в аеропорту Фігу Мадуро в Лісабоні, Португалія, 22 грудня 2022 року.

Серед держав-членів ЄС формується більшість, яка підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Про це повідомив дипломат ЄС у коментарі «Суспільному».

Наразі європейські країни обговорюють конкретні критерії і способи реалізації обмежень. Однією з головних ідей є прив’язка правил ЄС до норм українського законодавства щодо виїзду чоловіків за кордон. Тобто Рада ЄС може враховувати ті самі виключення, які дозволила Україна.

Водночас дипломат звернув увагу на складність перевірки кожного індивідуального випадку, зокрема, щодо наявності у чоловіка законних підстав для виїзду чи обмежень на нього. Найбільш дискусійним питанням може стати статус українців, які виїхали до ЄС законно, але згодом не повернулися в Україну.

Рішення про продовження механізму тимчасового захисту у ЄС ухвалюють кваліфікованою більшістю — для цього потрібні голоси щонайменше 15 держав, які представляють 65% населення ЄС. За даними журналістів, ідею обмежень підтримують Польща, Чехія та Нідерланди. Натомість Німеччина ще обговорює деталі, а Словаччина виступає за продовження чинного механізму без жодних змін.