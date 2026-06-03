Очільник латвійського уряду Андріс Кулбергс заявив, що міністерка закордонних справ Байбі Браже отримає від нього доручення розробити рішення для повного припинення експорту та імпорту з Росією.

Як пише Delfi, прем'єр наголошує на потребі відмовитися від торгівлі з країною-агресором. Водночас будь-які дії треба буде узгоджувати з Європейським Союзом, оскільки Латвія є частиною загального торговельного співтовариства ЄС.

За словами Кулбергса, не усі галузі готові одразу відмовитися від взаємодії з російським ринком. Зокрема це стосується фармацевтичних компаній, які відіграють важливу роль у сфері оборони в разі виникнення критичної ситуації.

Упродовж першого кварталу 2026-го року Латвія експортувала товари до Росії на суму понад 244 мільйони євро, натомість обсяг імпорту склав трохи більше 10,5 мільйонів.