Мадяр: Угорщина і Україна домовилися про розширення прав угорської меншини на Закарпатті

Тепер потрібно внести зміни в українське законодавство і тоді Угорщина розблокує процес вступу нашої держави до ЄС.

Угорщина та Україна дійшли згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

За його словами, домовленість стала результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на рівні експертів, у яких також брали участь політичні організації закарпатських угорців та церкви.

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«За 3 тижні нам вдалося досягти того, чого Віктор Орбан та його соратники не могли зробити протягом 10 років», — написав Мадяр на своїй фейсбук-сторінці.

Мадяр повідомив, що український уряд узяв на себе зобов'язання найближчим часом перенести напрацьовані заходи у правове поле.

Зобов'язання, які взяла на себе Україна, також будуть відображені в її плані дій перед ЄС.

«Якщо це станеться, угорський уряд зробить свій внесок у відкриття першого кластера вступу до ЄС щодо України. Угорщина, як і раніше, не підтримує прискорених переговорів про вступ до ЄС. Якщо Україні вдасться закрити всі 33 глави угоди про вступ протягом 10 чи 15 років, у нашій країні відбудеться юридично обов'язковий референдум із цього питання», - додав Мадяр.