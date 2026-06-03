Рубіо: Адміністрація Трампа усвідомлювала економічні ризики війни в Ірані

Держсекретар США вважає, що попри це ядерна загроза була більшою.

Адміністрація Дональда Трампа чітко розуміла потенційні негативні наслідки для світової економіки перед початком війни проти Ірану.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Bloomberg.

Проте, за його словами, загроза отримання Тегераном ядерної зброї оцінювалася як значно серйозніша.

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«Президент і вся адміністрація усвідомлювали, що дії матимуть наслідки. Але наслідки появи в Ірану ядерної зброї були б куди гіршими. Ми були готові до будь-якої відповіді», — сказав Рубіо під час слухань у Комітеті у закордонних справах Палати представників.

Конгресмен-демократ від Нью-Йорка Грегорі Мікс також порушив тему фінансових інтересів лідера США, заявивши, що Трамп та заможні члени його адміністрації отримують прибутки від війни в Ірані, тоді як пересічні американці страждають від її наслідків.

Зокрема, представник Демократичної партії згадав про нещодавно оприлюднені фінансові звіти. Згідно з ними, Трамп або його інвестиційні радники здійснили понад 3700 угод із акціями лише за перший квартал 2026 року. Ця інвестиційна активність сягнула десятків мільйонів доларів і зачепила великі корпорації, які безпосередньо співпрацюють з американським урядом.

Держсекретар у відповідь запевнив, що ніколи не чув, аби Трамп згадував свій особистий фінансовий стан як чинник під час ухвалення рішень щодо війни.