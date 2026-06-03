Bloomberg: Багатомільярдні виплати нафтопереробним заводам вдарили по доходах бюджету Росії

Удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі обвалили обсяги переробки нафти в Росії до найнижчого рівня за останні 16 років.

У травні цього року виплати російського уряду нафтопереробним заводам наблизилися до найвищого рівня за останні два роки.

Це суттєво обмежило чисті надходження РФ від нафтогазового сектору попри значне зростання світових цін на нафту через війну в Ірані, пише Bloomberg.

Минулого місяця з російського бюджету нафтопереробникам виплатили близько 2,8 млрд доларів. Це майже у п'ять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, і лише трохи менше за квітневий показник у 207,5 млрд рублів, який став рекордним із грудня 2023 року.

Реклама

Ці виплати здійснюються в межах так званого «демпферного механізму», який частково компенсує НПЗ різницю між внутрішніми і світовими цінами на пальне. Субсидії стрімко зросли після ситуації на світових ринках і блокування Ормузької протоки.

Ці фінансові вливання є критично важливими для російських компаній, які зазнають серйозних збитків через щоденні атаки українських безпілотників.

Удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі вже обвалили обсяги переробки нафти в Росії до найнижчого рівня за останні 16 років. Це змусило Москву заборонити експорт авіагасу та обмежити продаж бензину, одночасно виштовхуючи більше сирої нафти на зовнішні ринки.

Нафтогазова галузь забезпечує близько п'ятої частини всіх доходів російського бюджету. Наразі держскарбниця РФ перебуває під суворим тиском через постійне зростання витрат на ведення повномасштабної війни проти України. Високопосадовці вже попередили Путіна, що заплановані військові видатки ризикують небезпечно розширити дефіцит бюджету.

Загалом, чисті надходження до бюджету РФ від видобутку та продажу нафти і газу в травні зросли на 32% порівняно з минулим роком і становили 678,9 млрд рублів.