«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через атаки РФ впродовж дня п'ятеро людей загинули, 19 – поранені

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, адмінбудівля, лікарня, автотранспорт.

На Херсонщині через атаки РФ впродовж дня п'ятеро людей загинули, 19 – поранені
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Упродовж дня внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули п’ятеро людей, ще 19 – поранені, серед постраждалих підліток.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", – ідеться у повідомленні.

Реклама

За даними слідства, впродовж 3 червня 2026 року війська РФ здійснили авіаційний удар, обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії та БпЛА.

Станом на 17:30 зафіксовано, що унаслідок російської агресії п’ятеро людей загинули, 19 – дістали травм. Серед постраждалих є 17-річний хлопець.

Унаслідок артилерійських обстрілів Білозерки, Комишан та Приозерного загинули четверо цивільних. Ще одна людина дістала смертельних травм у Херсоні під час дронової атаки.

Через ворожу артилерію впродовж ночі та дня у Херсоні, Зимівнику та Приозерному постраждали четверо мирних жителів.

Внаслідок атак російських дронів на території Херсона, Миролюбівки та поблизу села Високе отримали травми ще 15 людей.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, адмінбудівля, лікарня, автотранспорт.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies