Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж дня внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули п’ятеро людей, ще 19 – поранені, серед постраждалих підліток.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 3 червня 2026 року війська РФ здійснили авіаційний удар, обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії та БпЛА.

Станом на 17:30 зафіксовано, що унаслідок російської агресії п’ятеро людей загинули, 19 – дістали травм. Серед постраждалих є 17-річний хлопець.

Унаслідок артилерійських обстрілів Білозерки, Комишан та Приозерного загинули четверо цивільних. Ще одна людина дістала смертельних травм у Херсоні під час дронової атаки.

Через ворожу артилерію впродовж ночі та дня у Херсоні, Зимівнику та Приозерному постраждали четверо мирних жителів.

Внаслідок атак російських дронів на території Херсона, Миролюбівки та поблизу села Високе отримали травми ще 15 людей.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, адмінбудівля, лікарня, автотранспорт.