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Зеленський: «Балістика – це останній аргумент РФ у війні проти України»

У Києві відбулася зустріч у форматі «Україна – НАТО».

Зеленський: «Балістика – це останній аргумент РФ у війні проти України»
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 3 червня, у Києві, відбулася перша зустріч між представниками України й делегаціями 32 членів-країн Північно-Атлантичного альянсу, на якій обговорювали передусім надання Україні систем ППО й ракет до них для протидії балістиці ворога.

Про це під час спільного спілкування з журналістами разом із генсеком НАТО Марком Рютте заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент LB.ua

«Балістика – це останній аргумент Росії у війні проти України. Україна має захист від крилатих ракет, треба посилювати захист від балістики», – сказав він.

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Відповідні системи Україна й партнери купують у США, зокрема через програму PURL. Зокрема, шість країн заявили про готовність зробити додаткові внески в цю програму.

Водночас президент заявив що європейцям необхідно працювати над власними антибалістичними системами. У цього, за його словами, їм допомагає Україна.

Один з напрямків роботи полягає в тому, аби американські партнери надали відповідні ліцензії для виробництва систем ППО Patriot і відповідних ракет або на території України, або на території інших держав. 

Президент також зауважив, що загалом на виробництво власного озброєння Україна витрачає 45-50 мільярдів євро на рік.

  • Нині в Україні відбувається зустріч Північноатлантичної ради НАТО за участі генсека Марка Рютте, голови Військового комітету Джузеппе Каво Драгоне, постійних представників і їхніх заступників усіх 32 країн-членів Альянсу. 
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