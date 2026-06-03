Сьогодні, 3 червня, у Києві, відбулася перша зустріч між представниками України й делегаціями 32 членів-країн Північно-Атлантичного альянсу, на якій обговорювали передусім надання Україні систем ППО й ракет до них для протидії балістиці ворога.

Про це під час спільного спілкування з журналістами разом із генсеком НАТО Марком Рютте заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент LB.ua.

«Балістика – це останній аргумент Росії у війні проти України. Україна має захист від крилатих ракет, треба посилювати захист від балістики», – сказав він.

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Відповідні системи Україна й партнери купують у США, зокрема через програму PURL. Зокрема, шість країн заявили про готовність зробити додаткові внески в цю програму.

Водночас президент заявив що європейцям необхідно працювати над власними антибалістичними системами. У цього, за його словами, їм допомагає Україна.

Один з напрямків роботи полягає в тому, аби американські партнери надали відповідні ліцензії для виробництва систем ППО Patriot і відповідних ракет або на території України, або на території інших держав.

Президент також зауважив, що загалом на виробництво власного озброєння Україна витрачає 45-50 мільярдів євро на рік.