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Екіпаж "Білих янголів" евакуював літнє подружжя з Дружківки

Правоохоронці та волонтери провели складну операцію з евакуації маломобільних цивільних.

Екіпаж "Білих янголів" евакуював літнє подружжя з Дружківки
Евакуація з Дружківки
Фото: Національна поліція України

У Дружківці Донецької області поліцейські спільно з волонтерами евакуювали 85-річного чоловіка та його дружину, які потребували медичної допомоги. Операція проходила під постійною загрозою атак ворожих безпілотників та вибухів. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними правоохоронців, через інтенсивні обстріли та активність дронів частина міста стала фактично недоступною для транспорту. У деякі райони неможливо заїхати автомобілем, тому групам евакуації доводиться працювати пішки.

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Поліцейські, зокрема підрозділ "Білі Янголи", залишили транспорт у відносно безпечній зоні та вирушили до подружжя пішки. Через стан здоров’я літні люди не могли пересуватися самостійно, тому їх транспортували за допомогою підручних засобів.

Під час евакуації правоохоронці були змушені діяти швидко та обережно через постійну загрозу з повітря. Для прикриття використовувалися засоби протидії дронам, а місцеві жителі та волонтери допомагали з перенесенням речей евакуйованих.

Після завершення операції подружжя було доставлено до безпечного місця, де їм надається необхідна допомога.

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