Ворожий дрон атакував Краматорськ на Донеччині

"Сьогодні вночі внаслідок російського удару БпЛА у Краматорську спалахну масштабна пожежа. Руйнувань зазнала приватна територія", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє ДСНС України .

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