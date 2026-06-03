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Ворожий дрон атакував Краматорськ на Донеччині

Унаслідок влучання виникла пожежа на приватній території.

Ворожий дрон атакував Краматорськ на Донеччині
наслідки удару РФ по Краматорську
Фото: ДСНС України

Уночі 3 червня російські окупанти атакували приватну територію у Краматорську Донецької області. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сьогодні вночі внаслідок російського удару БпЛА у Краматорську спалахну масштабна пожежа. Руйнувань зазнала приватна територія", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Рятувальники загасили господарську споруду та 10 автівок. Загальна площа займання склала 200 кв.м.

Обійшлося без постраждалих.

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