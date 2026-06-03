Ворожий дрон атакував Краматорськ на Донеччині

Уночі 3 червня російські окупанти атакували приватну територію у Краматорську Донецької області.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Сьогодні вночі внаслідок російського удару БпЛА у Краматорську спалахну масштабна пожежа. Руйнувань зазнала приватна територія", – ідеться у повідомленні.
Рятувальники загасили господарську споруду та 10 автівок. Загальна площа займання склала 200 кв.м.
Обійшлося без постраждалих.
- Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 335 людей, у тому числі 26 дітей.