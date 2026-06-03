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Укладено контракти на постачання 1500 мотоциклів для ЗСУ. Це втричі більше, ніж торік

Оборонне відомство зазначає, що завдяки конкуренції між шістьма учасниками тендеру фінальну вартість вдалося знизити – держава заощадила майже 12 млн грн.

Укладено контракти на постачання 1500 мотоциклів для ЗСУ. Це втричі більше, ніж торік
Фото: Міноборони

Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ, що втричі перевищує обсяги минулого року, повідомляє Міноборони.  

Завдяки залученню до тендеру одразу шести компаній та прозорій конкуренції, фінальну вартість вдалося знизити та заощадити для державного бюджету майже 12 млн грн. 

Міноборони зазначає, що мобільність на фронті безпосередньо впливає на швидкість виконання бойових завдань і збереження життя військових.

Очікується, що вся партія транспорту надійде у війська вже цього року, а на зекономлені кошти закуплять додаткове забезпечення для Сил оборони.

Мотоцикли наразі залишаються одними з найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують українським військовим високу мобільність, швидкість пересування та оперативність виконання завдань, особливо в умовах складної логістики, відсутності доріг чи під час роботи малих груп.

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