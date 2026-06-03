Релігійні організації, які відносяться до УПЦ МП, не є стратегічними, а їх священники не можуть бронюватися.

В Україні від мобілізації заброньовано 6,5 тис. священнослужителів.

Про це на пресконференції розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Із 35 тис. релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури віднесено зараз трохи більше 10 тис… Керівники-священнослужителі релігійних організацій і священники, які працюють в цих релігійних організаціях можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. Таких священників, які були заброньовані, – 6,5 тис.", – сказав Єленський.

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Він наголосив, що релігійні організації, які відносяться до Української православної церкви Московського патріархату, не можуть ставати стратегічними, а їх священники не можуть бронюватися.

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Єленський також звернув увагу на те, що згідно із соціологічними дослідженнями, 25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії так само, як і всі інші, а 44% вважають, що для них повинні бути винятки, зокрема не бути комбатантами.

Нагадаємо, що раніше Деретнополітики затвердила оновлений перелік із 10922 релігійних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки.