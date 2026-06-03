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Соцопитування: більшість українців не сумніваються в існуванні Бога

8% українців не вірять ні в Бога, ні у вищі сили.

Соцопитування: більшість українців не сумніваються в існуванні Бога
Фото: pomisna.info

Більшість українців не сумніваються в існуванні Бога, свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Більше половини респондентів (56%) вважають, що Бог існує, і не сумніваються в цьому, 22% вірять в існування Бога, однак іноді сумніваються, 12% не вірять в Бога, але вірять у вищі сили, 8% не вірять в існування Бога та вищих сил.

У 56% опитаних не змінились релігійні погляди і конфесійна приналежність з початку повномасштабного вторгнення, у 18% посилилися, у 6% послабилися, 19% не були релігійними і не стали зараз.

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

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