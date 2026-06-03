Сили оборони уразили Петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у Кронштадті, - СБУ

Служба безпеки України спільно з представниками Сил оборони - Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Держприкордонслужбою та ГУР - завдали ударів по інфраструктурі "Петербурзького нафтового терміналу" в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"ПНТ - один із найбільших російських терміналів у Балтійському регіоні. Він має 21 резервуар для зберігання та перевалки нафтопродуктів. Подолавши близько 1100 кілометрів, безпілотники влучили по території резервуарного парку, де зафіксовано щонайменше чотири окремі великі осередки пожежі", - зазначили в СБУ.

Крім того, українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військово-морській базі в Ленінградській області РФ. Наразі уточнюються результати ураження та масштаби завданих ворогу збитків.

В СБУ зазначили, що удари по ПНТ відбулися саме в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходить під гаслом "Прагматичний діалог — шлях до стабільного майбутнього".

"Росія вкотре демонструє небажання вести будь-який прагматичний діалог щодо припинення війни проти України. Тому її очікує «стабільне майбутнє» у вигляді регулярних пожеж на НПЗ, нафтобазах і терміналах, через які кремль заробляє нафтодолари для фінансування агресії. Чим довше Росія обирає війну замість миру, тим частіше горітимуть об’єкти, що її забезпечують", - наголосили в СБУ.