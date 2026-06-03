Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили Петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у Кронштадті, - СБУ

Наразі уточнюються результати ураження та масштаби завданих ворогу збитків.

Сили оборони уразили Петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у Кронштадті, - СБУ
Петербурзький нафтовий термінал
Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з представниками Сил оборони - Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Держприкордонслужбою та ГУР - завдали ударів по інфраструктурі "Петербурзького нафтового терміналу" в Санкт-Петербурзі. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ

"ПНТ - один із найбільших російських терміналів у Балтійському регіоні. Він має 21 резервуар для зберігання та перевалки нафтопродуктів. Подолавши близько 1100 кілометрів, безпілотники влучили по території резервуарного парку, де зафіксовано щонайменше чотири окремі великі осередки пожежі", - зазначили в СБУ.

Крім того, українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військово-морській базі в Ленінградській області РФ. Наразі уточнюються результати ураження та масштаби завданих ворогу збитків.

В СБУ зазначили, що удари по ПНТ відбулися саме в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходить під гаслом "Прагматичний діалог — шлях до стабільного майбутнього".

"Росія вкотре демонструє небажання вести будь-який прагматичний діалог щодо припинення війни проти України. Тому її очікує «стабільне майбутнє» у вигляді регулярних пожеж на НПЗ, нафтобазах і терміналах, через які кремль заробляє нафтодолари для фінансування агресії. Чим довше Росія обирає війну замість миру, тим частіше горітимуть об’єкти, що її забезпечують", - наголосили в СБУ.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies