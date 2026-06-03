Зеленський підтвердив удари по Петербурзькому нафтовому терміналу та базі в Кронштадті

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Петербурзькому нафтовому терміналу. У дописі в Telegram він повідомив, що є хороші результати далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.

Серед атакованих 3 червня російських об'єктів – Петербурзький нафтовий термінал, розташований приблизно в 1100 кілометрах від українського кордону. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі.

"Ще одна ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів", – повідомив президент.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що Петербурзький нафтовий термінал був атакований спільно з СБС, ССО, ГУР.