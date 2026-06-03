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Уночі Росія атакувала Україну 198 ударними безпілотниками

ППО збила 189 ворожих дронів. 

Уночі Росія атакувала Україну 198 ударними безпілотниками
Фото: надане Максимом Зайченком

У ніч на 3 червня Росія атакувала Україну 198 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. 

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. 

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