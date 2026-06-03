На Сумщині за добу внаслідок ударів ворога загинув один мирний житель, 15 людей поранені

Внаслідок ударів ворога на території Сумщини загинув один мирний житель, 15 людей, в тому числі троє дітей, постраждали від ворожих обстрілів за добу, повідомляє ОВА.
Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.
У Глухівській громаді через удари ворожих дронів загинув 72-річний чоловік, постраждали 5 людей: 41-річний чоловік та жінки віком 37, 47, 58, 63 роки.
У Сумській громаді внаслідок ворожого обстрілу постраждали 7 мирних жителів: троє дітей (хлопці віком 6, 11 років та 15-річна дівчина), жінки віком 36, 42, 62 роки, а також 26-річний чоловік.
У Краснопільській громаді через влучання КАБу в будинок постраждала 88-річна жінка.
У Миколаївській селищній громаді внаслідок ворожого обстрілу постраждала 73-річна жінка.
У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмована 74-річна жінка.
Протягом доби, з ранку 2 червня до ранку 3 червня 2026 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 33 населених пунктах у 20 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Нижньосироватська
- Хотінська
- Миропільська
- Юнаківська
- Краснопільська
- Білопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Хутір-Михайлівська
- Ямпільська
- Кролевецька
- Путивльська
- Новослобідська
- Буринська
- Тростянецька
- Великописарівська
- Роменська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення медичного закладу;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Краснопільській громаді знищено приватний житловий будинок;
- у Кролевецькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок, приміщення магазину;
- у Ямпільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, паркан в приватному домоволодінні;
- у Середино-Будській громаді знищено приватне домоволодіння, нежитлове приміщення, пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок та приміщення навчального закладу;
- у Білопільській громаді пошкоджено сінник, травмовано худобу;
- у Глухівській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, адміністративне приміщення, житлові будинки, автомобілі;
- у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Роменській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді зруйновано житлові будинки, господарчі споруди, пошкоджено домоволодіння;
- у Шалигинській громаді знищено приватний житловий будинок;
- у Березівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, приватний житловий будинок та господарчі споруди.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.
За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 49 хвилин.