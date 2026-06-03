Уражено 19 засобів ППО та РЛС, 50 об’єктів логістики та складів, 25 об’єктів інфраструктури БПЛА, 8 штабів та управлінь.

Протягом травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдяки middle strike продовжили методично знищувати логістику, склади, штаби, системи ППО та інші компоненти наступальної активності ворога, повідомляє Міноборони.

Особливої уваги заслуговує взяття під вогневий контроль ключової логістики російських окупантів в тимчасово окупованих районах Луганської області та Східній Слобожанщині, а також траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм (противник називає її автодорога Р-280), яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Відомство зазначає, що системне знищення логістики на оперативній глибині допомагає Україні стримувати ворога на фронті та наближатися до завершення війни у сильній позиції. Як зазначив президент, таке вікно можливостей триватиме ще 6-9 місяців.

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Фото: Міноборони

Міністерство оборони максимально масштабує middle strike та в координації з військовими створює для ворога повний логістичний локдаун. У межах першого етапу програми Міноборони разом з Генеральним штабом Збройних Сил України виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike.

Водночас вирішальною може стати підтримка союзників – поки Україна зберігає ініціативу та може посилити тиск на ворога.

Під системний вогневий контроль взято логістичні маршрути російських окупаційних військ на території Луганської області та Східної Слобожанщини.

Завдано успішних ударів по ворожій бронетехніці та складах безпосередньо біля контрольно-пропускного пункту «Ізварине» на українсько-російському кордоні, що розташований на відстані понад 205 кілометрів від лінії фронту.

Під постійний вогневий контроль дронів перейшла логістика у районах Луганська, Старобільська, Алчевська, Брянки та Кадіївки.

Логістичний колапс на Луганщині знекровлює передові підрозділи агресора, позбавляючи їх наступального потенціалу.

Так звана російська «федеральна автодорога Р-280» – це ключова воєнно-логістична автомагістраль довжиною понад 500 км. Вона з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом через Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, зокрема через Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. Цей маршрут виконує роль головного «сухопутного коридору» та рокадної дороги для забезпечення пальним, боєприпасами та технікою всього південного угруповання військ РФ.

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Відтепер українські дрони регулярно уражають вантажний транспорт, бензовози та військову техніку на всій протяжності траси. Зафіксовано успішні атаки на логістичні машини у районі Чонгара, Сокологірного та на виїздах з тимчасово окупованого півострова.

Вогневе ураження завдається не лише по рухомих цілях на самій трасі, а й по супутній інфраструктурі – складах матеріально-технічного забезпечення, місцях стоянки та ремонтних базах в окупованих приазовських містах.

Разом із ураженням залізничних вузлів (таких як Дебальцеве) та мостових переправ, перекриття автомобільного сполучення позбавляє армію РФ можливості оперативно перекидати резерви між Запорізьким та Херсонським напрямками.

Сили оборони продовжують систематично «засліплювати» ворога. Упродовж травня підтверджено ураження 10 зенітних ракетних та ракетно-гарматних комплексів, а також 9 радіолокаційних станцій і засобів технічної розвідки.

Зокрема, виведено з ладу три зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» (Новий Світ, Генічеська Гірка, аеродром «Саки»), чотири ЗРК типу «Тор» та «Тор-М2» (Михайлівка, Старий Оскол, Західне, Бердянське), ЗРК «Бук-М3» (Ольховатка), ЗРК «Оса» (Донецьк) та командно-штабна машина із складу комплексу «Бук-М2» (Кадіївка).

Уражено такі радіолокаційні станції та системи розвідки: берегова РЛС «МИС-М1» (Маяк), РЛС «Подльот» (Євпаторія), РЛС П-18 «Терек» (Софіївка), РЛС «Каста-2Е» (Мисове), РЛС контрбатарейної боротьби «Ястреб» (Новосьоловка), РЛС 1Л125 «Ніобій-СВ» (Ярськ), РЛС «Небо-СВ» (Кам’янка), РЛС виявлення повітряних об’єктів «СТ-68» (Феодосія), а також РЛС МР-232 «Буссоль-С» з оптико-електронним модулем на береговому посту технічної розвідки фсб рф у Маріуполі.

Крім того, у травні знищено 8 штабів і 25 пунктів управління БпЛА, а також уражено понад 50 складів та ремонтних баз.