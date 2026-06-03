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Соцопитування: третина українців практикує читання молитв вдома

Регулярне відвідування богослужінь у церквах практикують 13% українців.

Соцопитування: третина українців практикує читання молитв вдома
Фото: pomisna.info

Третина українців практикує читання молитв вдома, свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Серед релігійних практик найчастіше українці згадують носіння релігійних символів (42%), молитви вдома (36%), читання або слухання релігійних текстів (18%), відвідування богослужіння у церквах (13%). 

Спілкуються з духовними наставниками та дотримуються посту по 9%, займаються духовними практиками та медитаціями – 7% опитаних.

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У виборі церкви опитані частіше керуються територіальною близькістю (36%), особистістю священників (30%), атмосферою (23%), мовою богослужіння (22%), належністю до конфесії (20%).

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

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