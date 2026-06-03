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Соцопитування: 80% українців підтримують ідею розриву зв’язків Української православної церкви з РПЦ

62% опитаних підтримують закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором Росією.

Соцопитування: 80% українців підтримують ідею розриву зв’язків Української православної церкви з РПЦ
Очільник РПЦ патріарх Кіріл (колишній агент КДБ Владімір Гундяєв)
Фото: EPA/UPG

68% українців оцінюють ступінь свободи віросповідання в Україні як високий, 27% - як низький, свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас абсолютна більшість опитаних (88%) не зазнавали утисків через релігійні переконання ані щодо себе, ані щодо своїх близьких.

На думку 70% респондентів, основною мовою богослужіння в Україні має бути українська, 24% - мова, традиційна для конфесії.

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50% респондентів вважають, що краще, коли люди в суспільстві мають різні вірування, 42% - якщо вірування є однаковими.

50% опитаних вважають, що Церква в Україні має бути відокремлена від держави, тоді як 45% підтримують протилежне твердження.

Переважна більшість опитаних (79%) погоджується із твердженням, що держава має регулювати релігійні організації, якщо вони є загрозою для України.

60% респондентів позитивно оцінюють створення єдиної Помісної Церкви, близько третини висловлюють байдужість до цієї події.

80% опитаних підтримують ідею розриву зв’язків Української православної церкви з Російською православною церквою через російську агресію проти України.

62% опитаних підтримують закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором Росією. 

57% підтримують ідею заборонити діяльність Української Православної Церкви під керівництвом митрополита Онуфрія через зв’язки з Російською Православною Церквою. Також 67% опитаних підтримують введення санкцій щодо митрополита Онуфрія через його зв’язки з Російською православною церквою.

54% респондентів підтримують ідею об’єднання православних церков – Православної Церкви України та Української Православної Церкви в єдину Православну Церкву України, 45% - ідею об’єднання усіх православних церков, зокрема Православної Церкви України, Української Православної Церкви і Української Греко-католицької Церкви в єдину Православну Церкву України.

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Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"
 

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