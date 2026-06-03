Майже 2 тисячі релігійних громад перейшли із УПЦ МП до ПЦУ від 2018 року, - Держетнополітики

Переходи відбуваються переважно в сільській місцевості і в мирний спосіб, але є і винятки.

Із 2018 року з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли майже 2 тис. релігійних громад.

Про це повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, переходи продовжують відбуватися переважно у сільській місцевості і в мирний спосіб, але "є і винятки".

Станом на початок січня Держетнополітики повідомляло, що за 2022-2025 роки з УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис.

У 2018 році до ПЦУ перейшло 2 релігійні громади УПЦ (МП), у 2019 році – 319 громад, у 2020 році – 30, у 2021 році – 25 громад, в 2022 році – 483, в 2023 році – 471, в 2024 році – 233 і в 2025 році – 191 релігійна громада.