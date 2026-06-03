На Харківщині затримали 17-річного студента, підозрюваного в "зливі" росіянам позиції ЗСУ

Російські спецслужбісти завербували його, коли він намагався "замовити" фізичну розправу над своїм вітчимом.

На Харківщині затримали ще одного агента Росії. Ним виявися завербований 17-річний студент місцевого професійного коледжу. Хлопець, за інформацією слідства, коригував російські обстріли на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як з’ясувалося, пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких росіяни готували удари керованими авіабомбами.

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Російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у Телеграм-каналах "замовити" фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт. Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з Росії, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство.

Щоб виконати вороже завдання, хлопець об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів. Під час таких розвідвилазок він позначав на гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ. Також він фіксував електронні геолокації об’єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали в кімнаті студентського гуртожитку. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, на якому він зберігав фото і координати потенційних "цілей" для передачі ворогу.

Фото: СБУ

Наразі хлопцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.