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Російська "Молнія" вдарила по околиці міста Суми, є поранені

Також пошкоджені цивільні авто.

Російська "Молнія" вдарила по околиці міста Суми, є поранені
Фото: sumypost.com

Російські окупанти атакували околиці Сум безпілотником типу "Молнія". Постраждали цивільні.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Дві 42-річні жінки постраждали внаслідок удару "Молнії" на околиці Сум", – ідеться у повідомленні.

У постраждалих – гостра реакція на стрес. Загрози їхньому життю немає. Одна з жінок доставлена до стаціонару, іншій медики надали допомогу на місці. 

Ударом також пошкоджено 3 приватні автомобілі. Інші наслідки встановлюються.

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