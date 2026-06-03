Російська "Молнія" вдарила по околиці міста Суми, є поранені

Російські окупанти атакували околиці Сум безпілотником типу "Молнія". Постраждали цивільні.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Дві 42-річні жінки постраждали внаслідок удару "Молнії" на околиці Сум", – ідеться у повідомленні.

У постраждалих – гостра реакція на стрес. Загрози їхньому життю немає. Одна з жінок доставлена до стаціонару, іншій медики надали допомогу на місці.

Ударом також пошкоджено 3 приватні автомобілі. Інші наслідки встановлюються.