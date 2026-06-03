Міноборони: український роботизований медевак може вивезти з поля бою одночасно двох поранених

Його уже допустили до роботи.

Міністерство оборони допустило до роботи у військах наземний роботизований комплекс (НРК) «Vepr» (Вепр), призначений для медичної евакуації та виконання логістичних завдань.

Про це повідомило оборонне відомство.

Головна особливість цього українського робота — здатність евакуювати з поля бою одночасно двох поранених військовослужбовців.

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Перші дослідні зразки цієї техніки потрапили на передову ще у 2024 році. За цей час платформу суттєво доопрацювали і модернізували під потреби фронту.

Робот здатний перевозити близько 350 кг корисного вантажу. Запас ходу на одному заряді становить 40 км.

Комплекс простий у керуванні, оснащений відеокамерами для оператора та кількома альтернативними видами зв'язку для захисту від засобів РЕБ.

Окрім евакуації поранених, «Vepr» може доправляти боєприпаси та інше майно на передові позиції, проводити розмінування територій або використовуватись як ударний робот-камікадзе.

У Міноборони додали, що наземні роботизовані комплекси наразі виконують до 10 000 різноманітних завдань на лінії зіткнення щомісяця, і це дозволяє значно знизити ризики для життя евакуаційних груп та логістичних підрозділів ЗСУ.