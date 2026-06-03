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Зеленський – про закінчення війни: «Іран – це питання номер один для США»

На його думку, США мають найбільший вплив на Росію в контексті примусу її до закінчення війни.

Зеленський – про закінчення війни: «Іран – це питання номер один для США»
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фокус Сполучених штатів Америки спрямований першочергово на війну в Ірані.

Про це він заявив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє кореспондент LB.ua.

«Ми на постійному звʼязку  з американською стороною, очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго.  На жаль, ми сьогодні не у фокусі. Іран – це питання номер один для США. Ми знаходимося в черзі цих воєн», – пояснив президент.

Він також наголосив на важливості присутності Європи за переговорним столом про закінчення російсько-української війни.

«Я дійсно вважаю, що Сполучені штати Америки найсильніші, хто може спонукати Путіна до закінчення війни.  Тому я дійсно завжди казав, що найкращий варіант для нас – це США, залучені в переговори. А також Європа. Без місця для Європи за переговорним столом ми не можемо бути певні, що вона буде почутою. Для нас, а ми – майбутні члени ЄС, важливо, щоб Європа була. І це справедливо абсолютно. Війна тут, на європейському континенті», – заявив Зеленський. 

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